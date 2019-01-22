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مشاركة ثانية لسوريا في معرض "فيتور 2019" السياحي الدولي

مال وأعمال

مشاركة ثانية لسوريا في معرض
Reuters
مشاركة ثانية لسوريا في معرض "فيتور 2019" السياحي الدولي
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تشارك سوريا في فعاليات الدورة الـ39 للمعرض الدولي للسياحة والسفر "فيتور 2019" اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك للمرة الثانية بعد سنوات من الانقطاع جراء الحرب.

ويعتبر معرض "فيتور" الذي سيستمر حتى 27 من الشهر الجاري، أهم وأكبر المعارض السياحية العالمية حيث تشارك فيه كبريات الشركات والفعاليات السياحية حول العالم.

وأكد وزير السياحة السوري محمد رامي رضوان مرتيني في حديث لوسائل إعلام إسبانية تعافي القطاع السياحي السوري، مشيرا إلى التطورات الذي يشهدها هذا القطاع، ومنها تنوع المنتج السياحي وعودة المنشآت السياحية المتضررة للخدمة.

وكانت شركات وجهات سورية قد شاركت في دورة المعرض السابقة إلى جانب أكثر من عشرة آلاف شركة ومكتب سياحي من 165 إقليما ودولة.

المصدر: وكالات 

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