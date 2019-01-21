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ماي تطرح خطة خروج بديلة

مال وأعمال

ماي تطرح خطة خروج بديلة
Reuters
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
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من المنتظر أن تعرض رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على برلمان بلادها اليوم الاثنين خطتها البديلة، بعدما رفض النواب الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي لـ"بريكست".

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صحيفة: مطالب ماي من الاتحاد الأوروبي لم تتغير

وستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس دون اتفاق، إذا لم يتمكن النواب من تأجيل تاريخ الانسحاب أو التوصل إلى خطة بديلة ترضي المفوضية الأوروبية كذلك.

وقد تخسر بريطانيا قدرتها على الوصول إلى أكبر سوق لصادراتها بين ليلة وضحاها، ما يؤثر على كل القطاعات ويؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتعطيل الموانئ البريطانية.

وتفاوضت لندن على مدى عامين تقريبا مع بروكسل للتوصل إلى اتفاق بشأن الانسحاب، لكن النواب في مجلس العموم رفضوه الثلاثاء، كما نجت حكومة ماي من تصويت لسحب الثقة منها الأربعاء.

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المصدر: "أ ف ب"

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