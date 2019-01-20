العراق يسعى مع مصر والأردن لتأسيس سوق عربية مشتركة للكهرباء

بحث وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، اليوم الأحد، مع نظيريه المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، تأسيس السوق العربية المشتركة للكهرباء.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية أن "الحكيم التقى شكري والصفدي لبحث مشروع جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت، الذي تضمن 27 بندا تتناول الملفات الإقتصادية والإجتماعية العربية".

وأضاف البيان أن "الأطراف الثلاثة بحثت تأسيس السوق العربية المشتركة للكهرباء، والذي يعتبر أول بند ضمن المشروع"، مبينا أن "التأسيس يمثل أهمية كبيرة للدول العربية في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة".

وأشار إلى أن "الوزراء الثلاثة بحثوا آليات توسيع التجارة العربية السلعية لتشمل جميع الخدمات، تمهيدا لإقامة تكتل اقتصادي عربي".

المصدر: RT