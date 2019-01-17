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فرنسا تستعد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق

مال وأعمال

فرنسا تستعد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق
Reuters
رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب
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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب اليوم الخميس، إطلاق خطة طوارئ لمواجهة تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

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وقال رئيس الحكومة الفرنسية بعد اجتماع مع عدد من الوزراء إن "هذه الخطة تتضمن إجراءات تشريعية وأخرى قانونية تستهدف العمل على ألا يحدث انقطاع في مسألة الحقوق وأن تكون حقوق مواطنينا وشركاتنا محمية فعلا".

وتعمل باريس بذلك لمواجهة أي تداعيات قد تحدث في حال خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية دون اتفاق، وخاصة بعدما رفض البرلمان البريطاني إعطاء الضوء الأخضر لاتفاق "بريكست" الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع الاتحاد.

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ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل، لكن بعد رفض البرلمان البريطاني الاتفاق، تقف لندن أمام خيارات عدة بينها "بريكست بلا اتفاق"، ما قد يدخل المملكة في "نفق مظلم".

المصدر: وكالات

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