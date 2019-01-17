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التجارة بين قطر وتركيا تسجل قفزة غير مسبوقة في 2018

مال وأعمال

التجارة بين قطر وتركيا تسجل قفزة غير مسبوقة في 2018
AFP
أرشيف - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني
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كشف مسؤول تركي عن زيادة كبيرة في حجم التجارة بين قطر وتركيا في 2018، ما يشير إلى دور أنقرة المتنامي كحليف كبير لقطر وسط خلاف الدوحة السياسي مع بلدان المقاطعة.

وقال نائب وزير المالية التركي عثمان دينشباش في تصريحات أدلى بها خلال معرض تجاري تركي في الدوحة، إنه من المتوقع أن تكون التجارة بين قطر وتركيا قد بلغت ملياري دولار في 2018، بزيادة نسبتها 54% مقارنة بعام 2017.

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وأضاف دينشباش أن قطر كانت من أسرع المناطق نموا في ما يتعلق بالتجارة مع تركيا في 2018.

وعن الـ15 مليار دولار التي تعهدت قطر بضخها في الاقتصاد التركي، قال دينشباش إن "جزءا من هذه الأموال قد وصل إلى تركيا"، دون أن يكشف عن أي أرقام محددة.

وسبق لمسؤول تركي وأعلن مؤخرا أن حجم التجارة بين قطر وتركيا في الأشهر العشرة الأولى من 2018، قد بلغ 1.7 مليار دولار قياسا بـ1.3 مليار دولار خلال 2017 بأكمله.

وأصبحت أنقرة أحد أكبر شركاء قطر بعد إعلان مقاطعتها في 2017، إذ أرسلت تركيا قوات إضافية وسلعا غذائية لدعم احتياجات قطر مع بدء المقاطعة.

وتعهدت قطر العام الماضي بحزمة قيمتها 15 مليار دولار من المشروعات الاقتصادية والاستثمارات والودائع لتركيا تشمل مبادلة عملة بقيمة تصل إلى ثلاثة مليارات دولار لدعم الليرة المتعثرة.

المصدر: "رويترز"

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