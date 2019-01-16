عودة حركة الشحن الجوي بين مصر والولايات المتحدة بعد توقفها 3 أعوام

انطلقت من مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، أولى رحلات مصر للطيران لنقل البضائع والطرود إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد تعليقها 3 أعوام.

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وانهت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي وشركة مصر للطيران للشحن الجوي، استعداداتهما وإعداد جداول التشغيل الخاصة ببدء عودة نقل البضائع بين البلدين.

وكان حجم حركة الشحن الجوي قد وصل إلى 7300 طن سنويا، قبل توقف الحركة منذ 3 أعوام.

يشار إلى أن وزير الطيران المدني المصري الفريق يونس المصري، استقبل في ديسمبر الماضي كريستين نيلسون وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي، لبحث تعزيز سبل التعاون واتفقا على إعادة استئناف خط الشحن الجوي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

كانت واشنطن منعت شحن البضائع على طائرات الركاب؛ في نوفمبر عام 2015، بسبب الإجراءات الأمنية التي اتخذتها معظم دول العالم تجاه مصر، عقب إثبات التحقيقات الروسية أن سقوط طائرة الركاب بسيناء بسبب قنبلة شديدة الانفجار.

المصدر: وكالات