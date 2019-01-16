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وفد أردني في دمشق لبحث إعادة الإعمار في سوريا

مال وأعمال

وفد أردني في دمشق لبحث إعادة الإعمار في سوريا
Reuters
وفد أردني في دمشق لبحث إعادة الإعمار
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ذكرت وسائل إعلام أن وفدا من نقابة المقاولين الأردنيين وصل الثلاثاء إلى العاصمة السورية دمشق تلبية لدعوة نقابة المقاولين السوريين.

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ويرأس الوفد نقيب المقاولين أحمد اليعقوب، ويضم عددا من أعضاء مجلس النقابة وهيئتها العامة.

وعن أهداف الزيارة، قال اليعقوب إن الزيارة تأتي في إطار جهود النقابة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا وتصدير معدات البناء إلى هذا البلد، مضيفا أن الوفد سيلتقي في دمشق عددا من المسؤولين عن ملف إعادة الإعمار.

كما أشار اليعقوب إلى حفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفد الأردني، مشيدا بالتسهيلات التي قدمت له على الحدود الأردنية- السورية.

المصدر: وكالات

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