مؤسس هواوي: شركتنا لا تتجسس لصالح الصين

رفض مؤسس "هواوي"، رن تشنغ، الاتهامات الموجهة إلى شركته على أنها تتجسس لصالح الحكومة الصينية، مشيرا إلى أنه يفتقد ابنته التي تحتجزها السلطات الكندية.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن منغ وان تشو المديرة المالية لشركة "هواوي تكنولوجيز"، احتجزت الشهر الماضي في كندا بطلب من السلطات الأمريكية، والتي تقول إنها "ضللت البنوك بشأن سيطرة شركتها على أخرى عاملة في إيران".

ونقلت الصحيفة عن رن قوله في مقابلة مع الصحفيين في مدينة شنتشن الجنوبية، إن "هواوي لم تتلق قط طلبا من أي حكومة لتقديم معلومات دون وجه حق".

وقال: "ما زلت أحب بلدي وأدعم الحزب الشيوعي، ولكن لن أفعل ما يضر أي دولة في العالم".

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ورفض رن المخاوف المثارة حول أمن معدات هواوي، وقال إنه "لا يوجد قانون في الصين يلزم أي شركة باستخدام برمجيات يمكن أن تستخدم في التجسس"، مضيفا، أن الشركة لم تواجه "أي حوادث أمنية خطيرة".

ورن، هو ضابط سابق في الجيش أسس "هواوي" في عام 1987، ويملك 1.14 بالمئة من أسهم الشركة.

المصدر: رويترز