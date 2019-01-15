مصر توقع اتفاقا لاستغلال"الثروة السوداء" في البحرين المتوسط والأحمر

وقعت هيئة المواد النووية المصرية، والشركة المصرية للرمال السوداء، اتفاقا للاستفادة من معادن الرمال السوداء وإقامة الصناعات التكميلية والمتطورة القائمة على معالجة هذه المعادن.

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وأكد وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، أن هذه الاتفاقية ضرورية لاستغلال المقدرات والثروات الطبيعية، وتعظيم القيمة المضافة لهذه الثروات التعدينية.

وأضاف، أن مشروع استغلال خامات الرمال السوداء يهدف إلى تعظيم أوجه الاستفادة من أحد أهم المحاور التعدينية في زيادة معدلات الدخل القومي، وتوطين التكنولوجيا الوطنية، وسد الفجوة القائمة ما بين احتياجاتنا وحجم ما يتم استيراده من الخارج.

وأردف شاكر، أن مصر تمتلك أحد عشر موقعا لخامات الرمال السوداء على ساحل البحر المتوسط، هذا بالإضافة إلى ما تم استكشافه حديثا على طول ساحل البحر الأحمر بجنوب مصر.

المصدر: RT