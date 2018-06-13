أستراليا تكشف عن ثروة "سوداء" ستعود خيرا على المصريين

قال نيل هوكنز السفير الأسترالي لدى القاهرة، إن مشروع مصنع فصل الرمال السوداء في مصر سيسهم في تطوير الاقتصاد المصري وسيخلق آلاف فرص العمل الجديدة للشباب.

وأضاف السفير الأسترالي في كلمة على هامش وضع حجر الأساس لمشروع فصل الرمال السوداء في البرلس شمالي الدلتا، أن إنشاء مصنع فصل الرمال السوداء كان صعبا، مشيرا إلى "وجود استثمارات مشتركة بين أستراليا ومصر، وأن هذا المشروع صديق للبيئة، وسيوفر الآلاف من فرص العمل للشباب المصري، وأن الأيام المقبلة ستخلق من الرمال السوداء حياة بيضاء يعيشها الشعب المصري العظيم".

ويوفر المشروع أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة فضلا عن غير المباشرة، حيث سيهدف إلى استخراج 41 عنصرا معدنيا من الرمال السوداء تقوم عليها 41 صناعة عالمية، لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة والقيمة المضافة من المعادن المستخلصة من الرمال السوداء وتدريب الكوادر المصرية العاملة في هذا المجال، بما يسهم في تنويع وتطوير الاقتصاد المصري.

ووقعت مصر ممثلة في القوات المسلحة بروتوكول تعاون مع شركة أسترالية في مجال فصل المعادن الموجودة في الرمال السوداء والاستفادة منها.

ويؤكد الخبراء أن الاستثمار في هذه المعادن سيدرّ مليارات الدولارات على الاقتصاد المصري.

المصدر: الدستور