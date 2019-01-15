رئيس الخطوط القطرية: الإمارات عدوتنا

ذكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، أن القطرية لن تشتري حصة في "جت أيراويز" الهندية لأن جزءا كبيرا منها تملكه "الاتحاد للطيران" التابعة لعدوتنا أبو ظبي.

وقال الباكر، في تصريحات لوكالة "رويترز" أدلى بها اليوم الثلاثاء على هامش مؤتمر طيران في مومباي الهندية: ”كنا سنتطلع بالتأكيد إلى الشركة إذا لم تكن الاتحاد تملك فيها حصة نسبتها 24 بالمئة".

وأضاف الباكر: "كيف يمكنني الحصول على حصة في شركة طيران مملوكة لغريمنا (في إشارة إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي)؟".

وأشار الباكر إلى أن الخطوط الجوية القطرية "سيسرها" شراء حصة في "إنديغو"، أكبر شركة طيران في الهند التي تعتبر السوق الأسرع نموا للطيران في العالم.

وتابع الباكر، في إشارة إلى "جت أيراويز": "لكن ليس في شركة طيران يحوز فيها عدو بلادي ملكية كبيرة".

وقال الباكر عن خطوط جنوب الصين الانضمام إلى وان وورلد هو قرار يخصهم وحدهم وسنحترم دوما كأصحاب مصلحة القرار الذي يتخذه مساهم الأغلبية".

وقال الباكر إن الخطوط القطرية تظل أيضا مهتمة بتدشين شركة طيران مملوكة لها بالكامل في الهند، لكن هذا غير مسموح به بموجب قواعد الاستثمار الأجنبي الحالية في الهند.

وأضاف: "نظرا لأن الصين والهند هما أكبر سوقين متناميين، فمن البديهي أننا كشركة طيران نريد الاستثمار بشكل استراتيجي في المنطقتين لأننا شركة طيران سريعة النمو للغاية".

المصدر: رويترز