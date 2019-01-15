مصير الجنيه الاسترليني معلق بـ "بريكست"

صعد الجنيه الاسترليني، الثلاثاء، بنحو طفيف، وسط حالة من الترقب في الأسواق التي تتابع عن كثب ما سيسفر عنه تصويت مجلس العموم البريطاني اليوم على خطة الـ"بريكست".

وجرى تداول الجنيه الاسترليني بحلول 12:14 بتوقيت موسكو عند 1.2868 دولار، بارتفاع نسبته 0.03%.

Bloomberg

ويصوت البرلمان البريطاني اليوم على خطة خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية. وحذر مصرف "سيتي غروب" عملاءه من توقف تداول الجنيه بسبب مخاوف من حدوث تذبذبات كبيرة بعد التصويت.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في نهاية مارس المقبل، ومن غير المحتمل أن تتم مراجعة الصفقة، التي تفاوضت عليها رئيسة الوزراء البريطانية، تيرزا ماي، قبل حلول الموعد النهائي.

المصدر: وكالات