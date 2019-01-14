مصر.. قانون جديد يضع شرطا لتقديم "الشيشة" في المطاعم ويستثني أندية القوات المسلحة

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، أمس الأحد، على نص المادة 25 من مشروع قانون المحال العامة، المقدم من الحكومة، والتي تتعلق بتقديم النارجيلة "الشيشة" للزبائن.

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ونصت المادة على: "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور، أو تلك المعدة لاستقبال الجمهور، تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويحدد فئاته قرار من اللجنة"

وطالب النواب باستثناء أندية القوات المسلحة من نص المادة.

ودعا النائب، صلاح عبد البديع، إلى أن يكون هناك مكان في المحال مخصص لتناول الشيشة، من أجل المحافظة على صحة باقي رواد المقاهي.

المصدر: "فيتو"