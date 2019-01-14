بيانات صينية تنذر بمخاطر على الاقتصاد العالمي

انخفضت صادرات الصين بأكبر قدر خلال عامين في ديسمبر الماضي، كما انكمشت الواردات، ما يشير إلى مزيد من الضعف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2019 وتدهور الطلب العالمي.

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وتشير البيانات لشهر ديسمبر إلى أن اقتصاد الصين ربما خسر قوة الدفع في أواخر العام الماضي بأكثر مما كان يعتقد في السابق، على الرغم من مجموعة من إجراءات لدعم النمو اتخذتها بكين خلال الأشهر الأخيرة، مثل زيادة الإنفاق على البنية التحتية وخفض الضرائب.

وتراجعت الصادرات في ديسمبر الماضي بنسبة 4.4% عن مستواها قبل عام، مع ضعف الطلب من معظم أسواق الصين الرئيسية، كما شهدت الواردات أيضا انخفاضا كبيرا، حيث هبطت بنسبة 7.6% في أكبر تراجع منذ يوليو 2016.

كذلك أظهرت البيانات، أن الصين حققت أكبر فائض تجاري على الإطلاق مع الولايات المتحدة في 2018، ما قد يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيادة الضغط على بكين في نزاعهما التجاري المحتدم.

وزاد الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة العام الماضي بنسبة 17.2% إلى 323.32 مليار دولار، وهو الأعلى على الإطلاق منذ 2006، وفقا لحسابات أجرتها "رويترز" من مواقع بيانات الجمارك.

المصدر: "رويترز"