انخفاض سعر الجعة في قطر رغم "ضريبة الخطيئة"

ذكرت "بلومبرغ" أن أسعار الجعة (البيرة) انخفضت في قطر يوم أمس بعد ارتفاعها الأسبوعين الماضيين، على خلفية فرض الدوحة "ضريبة الخطيئة" على المشروبات الكحولية، والتي أثارت جدلا واسعا.

وأوردت الوكالة أن سعر صندوق الجعة من ماركة "هينيكن"، الذي يتضمن 24 علبة قد ارتفع في رأس السنة في قطر من 53 دولارا إلى 105 دولارات، إلا أنه انخفض حاليا إلى 92 دولارا.

وقالت "بلومبرغ" إن متجر الكحول الوحيد في دولة قطر قلص أسعار الخمور، بعدما أثارت "ضريبة الخطيئة" موجة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن بيع الكحول في قطر، مثل دول خليجية أخرى، يقتصر على الأجانب غير المسلمين، ويحتاج المقيمون في قطر على إذن من صاحب العمل لدخول المتجر، الذي يبيع الخمور ولحم الخنزير، والذي يقع في ضواحي الدوحة.

وأعرب متجر الخمور، الذي يطلق عليه رسميا "Qatar Distribution Co"، عن "سروره لخفض أسعار مبيعات التجزئة".

واتخذت قطر في ديسمبر الماضي قرارا برفع الضرائب بداية من يناير الجاري 2019 على المشروبات الكحولية ومشروبات الطاقة والتبغ بنسبة 100% وعلى المشروبات السكرية بنسبة 50%.

المصدر: "بلومبرغ"