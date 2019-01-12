وزير الطاقة الإماراتي: أوبك ليست عدوا للولايات المتحدة

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إن منظمة أوبك ليست عدوا للولايات المتحدة، من جانبه أكد وزير النفط العُماني، محمد الرمحي، أنه لا حاجة لاجتماعات طارئة قبل أبريل المقبل.

وأضاف المزروعي في مؤتمر صحفي في أبوظبي، تعليقا على العلاقات بين أوبك وكبرى الدول المستهلكة للنفط مثل الولايات المتحدة، "أن الطرفين مكملان لبعضهما البعض، وليس هناك عداء بينهما".

وفي ديسمبر كانون الأول الماضي وافقت الدول الأعضاء في أوبك، إضافة إلى دول منتجة كبرى، خارج المنظمة، بقيادة روسيا على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير الجاري سعيا لتحقيق التوازن للسوق.

وجاء هذا القرار رغم دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الدول المصدرة للنفط بالإحجام عن خفض الإنتاج قائلا إن ذلك سيتسبب في رفع أسعار الخام في العالم.

من جانبه أكد وزير النفط العُماني، محمد الرمحي، اليوم السبت، أن اتفاق "أوبك +" بين الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها يسير بشكل جيد، مرجحا عدم الدعوة لاجتماع طارئ للمنظمة حول اتفاق خفض الإنتاج قبل أبريل المقبل.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الرمحي قوله: "أعتقد أن الاتفاق يسير بشكل جيد، لذلك لا أعتقد أننا بصدد اجتماعات طارئة قبل أبريل المقبل، إلا في حال جدت بعض الأمور مثل الصين (الحرب التجارية مع الولايات المتحدة)"​​​.

المصدر: وكالات