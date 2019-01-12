ترامب: لأول مرة منذ نصف قرن نجحنا في تخفيض أسعار الأدوية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن أسعار الدواء في الولايات المتحدة انخفضت لأول مرة منذ ما يقارب نصف قرن.

وأوضح ترامب في تغريدة على صفحته في "تويتر"، أن الأمريكيين استطاعوا أن يوفروا 26 مليار دولار، بفضل انخفاض أسعار الأدوية، وذلك بعد 19 شهرا من تسلمه السلطة.

Drug prices declined in 2018, the first time in nearly half a century. During the first 19 months of my Administration, Americans saved $26 Billion on prescription drugs. Our policies to get cheaper generic drugs to market are working! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2019 г.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "سياستنا الهادفة إلى توفير مختلف الأدوية في السوق وعدم احتكارها آتت أكلها".

المصدر: RT