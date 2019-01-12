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ترامب: لأول مرة منذ نصف قرن نجحنا في تخفيض أسعار الأدوية

مال وأعمال

ترامب: لأول مرة منذ نصف قرن نجحنا في تخفيض أسعار الأدوية
Reuters Jim Young
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن أسعار الدواء في الولايات المتحدة انخفضت لأول مرة منذ ما يقارب نصف قرن.

وأوضح ترامب في تغريدة على صفحته في "تويتر"، أن الأمريكيين استطاعوا أن يوفروا 26 مليار دولار، بفضل انخفاض أسعار الأدوية، وذلك بعد 19 شهرا من تسلمه السلطة.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "سياستنا الهادفة إلى توفير مختلف الأدوية في السوق وعدم احتكارها آتت أكلها".

المصدر: RT

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