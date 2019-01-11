بعد توقف دام سنوات.. استئناف نشاط مصنع سوري إيراني لتجميع السيارات

أفادت وكالة "سانا" بأن شركة السيارات السورية- الإيرانية "سيامكو" عادت للإنتاج من جديد، بعد توقف استمر عدة سنوات جراء الحرب التي عصفت بسوريا لسنوات.

وأوردت الوكالة الخميس أن "سيامكو" أطلقت عددا من السيارات الجديدة، منها "بيجو 207" و"شهبا" و"شمرا" بالتعاون مع شركة "إيران خودرو"، ونوعا "جاك" و"جي أم سي" بالتعاون مع شركات صينية.

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وقال إياد العابد المسؤول في الشركة إنه سيتم إنتاج سيارات بمواصفات عالمية وبأسعار تتراوح بين 5 و10 ملايين ليرة سورية، لافتا إلى أن الشركة ستولي خدمة ما بعد البيع أهمية كبيرة، وستكون مسؤولة عن السيارة وصيانتها وتوفير جميع القطع التبديلية (قطع الغيار).

وأشار العابد إلى أن "سيامكو"، التي بدأت إنتاجها عام 2007 من مدينة عدرا الصناعية، ستقوم بتطوير سيارة "شام"، وإنتاج أنواع جديدة منها، كما ستقوم بإنتاج سيارات خدمة عبارة عن "فانات" تتسع لـ 14 راكبا و"بيك آب" وسيارات شحن ذات حمولة خفيفة ومتوسطة.

المصدر: "سانا"