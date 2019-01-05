إنشاء مركز تجاري إيراني في منطقة دمشق الحرة

أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وسوريا كيوان كاشفي، إنشاء مركز تجاري للإيرانيين في المنطقة الحرة في العاصمة السورية دمشق خلال الفترة المقبلة.

ونقلت وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية، عن كاشفي قوله إن الزيارة الأخيرة التي أجراها وفد اقتصادي إيراني إلى سوريا، مهدت لإنشاء مركز تجاري للإيرانيين في دمشق، بالإضافة إلى مناقشة "قضايا أساسية أخرى" ومنها تأسيس شركة نقل مشتركة بين إيران والعراق وسورية، تعمل على نقل البضائع الإيرانية عبر العراق إلى سوريا.

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وأشار إلى أن أنه تم استعراض ملفات أخرى مثل إمكانية إجراء التبادلات المالية عبر مصارف البلدين وتسهيل حركة رجال الأعمال السوريين والإيرانيين.

وقال إن إرساء الأمن في سوريا، وفر أرضية خصبة للقطاع العام الإيراني، للمشاركة في إعادة إعمار وسد حاجات سوريا، مؤكدا ضرورة "اغتنام هذه الفرصة".

وأشار كاشفي، إلى أن هناك رغبة كبيرة لدى الحكومة والقطاع الخاص في سوريا لتعزيز مستوى العلاقات الاقتصادية مع إيران، قائلا: "يتم تبادل وفود اقتصادية بين البلدين في المستقبل القريب".

المصدر: إسنا