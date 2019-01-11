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الولايات المتحدة تسعى لقطع مصادر تمويل إيران من العراق

مال وأعمال

الولايات المتحدة تسعى لقطع مصادر تمويل إيران من العراق
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو ورئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي
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كشف مصدر سياسي عراقي الخميس، عن أن وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو طالب رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي بالعمل على تقليص أنشطة الشركات الإيرانية العاملة في العراق.

وقال المصدر لـRT إن "الزيارة الأخيرة لبومبيو ركزت كثيرا على الملف الاقتصادي وكيفية التزام العراق بالعقوبات المفروضة على إيران".

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وأوضح المصدر أن "الولايات المتحدة أبدت مخاوفها من إرسال أموال لإيران من قبل أحزاب وشخصيات حليفة لها في العراق، من أجل مساعدتها للتخلص من الحصار".

وأضاف أن "عبد المهدي أكد لبومبيو أن العراق يعمل وفق ما يصب بمصلحته، وأن موقف الدولة العراقية الرسمي يلتزم الجميع به".

وفي وقت سابق قال الخبير الاقتصادي العراقي، باسم جميل أنطوان لـRT إن الولايات المتحدة بدأت تحاصر إيران اقتصاديا في العراق.

المصدر: RT

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