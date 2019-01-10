الخطوط السعودية تطلق أولى الرحلات إلى "نيوم" (صور)
أطلقت الخطوط الجوية العربية السعودية اليوم، أول رحلة مستأجرة إلى مطار "نيوم" في شرما، نقلت على متنها 130 موظفا إلى أرض المشروع، الذي تقدر قيمته بنصف تريليون دولار.
ونقلت الخطوط السعودية الموظفين على متن طائرتين تجاريتين من طراز إيرباص (آيه 320) حيث هبطتا في مطار "نيوم"، الذي يحمل رمز مطار منظمة الطيران المدني الدولي (OENN).
مطار "#نيوم" في #شرما يستقبل اليوم أول رحلة مستأجرة للخطوط الجوية العربية السعودية.https://t.co/8haBuN1X4V#واسpic.twitter.com/PKkwPwpA8N— واس (@spagov) January 10, 2019
وفي سياق شرح الغرض من الزيارة، قال الرئيس التنفيذي لمشروع "نيوم" نظمي النصر: "أردنا أن يعيش موظفونا تجربة مشروع "نيوم" حيث يعملون لإنجاحه منذ تأسيسه العام الماضي، فهناك فرق كبير بين معرفة تفاصيل المشروع نظريا وبين الخوض في غماره عملياً واستكشاف كنوزه وجماله وتراثه".
ويهدف مشروع "نيوم" لبناء مدينة تكنولوجية ذكية ضخمة على ساحل البحر الأحمر شمال غرب السعودية، وتبلغ كلفة المشروع 500 مليار دولار. ويأتي في إطار خطة استراتيجية (رؤية 2030) التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بهدف تحقيق انفتاح اقتصادي وللحد من اعتماد المملكة على عوائد النفط.
المصدر: "واس"