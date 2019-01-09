عودة موانئ سوريا للعمل أمام الملاحة البحرية

أعلنت إدارة الموانئ السورية، عن عودة مرافئ اللاذقية وطرطوس وميناء مصب النفط في بانياس للعمل، عقب إغلاقها الأحد الماضي بوجه الملاحة، وذلك بسبب الأحوال المناخية السائدة.

وأشارت الموانئ السورية في بيان لها، إلى أنه "وبعد انحسار العاصفة البحرية التي سيطرت على المنطقة خلال الأيام الماضية والتي تميزت بشدة الرياح وارتفاع الأمواج، تقرر إعادة العمل في الموانئ المذكورة".

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وقال مدير الموانئ العميد أكرم إبراهيم: إنه "تمت إعادة الملاحة البحرية إلى ميناءي اللاذقية وطرطوس وميناء مصب النفط في بانياس بعد انحسار فعالية المنخفض الجوي وتراجع سرعة الرياح".

وأضاف، أنه "لم تسجل أي خسائر جراء العاصفة، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المديرية مسبقا".

وتأثرت سوريا منذ بداية الأسبوع الجاري، بمنخفض جوي قطبي المنشأ، إذ تجاوزت سرعة الرياح فيه 70 كم في الساعة أحيانا، وكانت أمواج البحر عالية نسبيا.

المصدر: سانا