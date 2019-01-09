إلى أين يتجه الاقتصاد العالمي في 2019؟

توقع البنك الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي في 2019 إلى 2.9% قياسا بـ3% في 2018، مرجعا ذلك إلى تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وضعف حركة التجارة العالمية.

وقالت الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي كريستالينا جورجيفا في تقرير بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، الذي يصدره البنك مرتين كل عام: "في بداية 2018 كان الاقتصاد العالمي يعمل بكامل طاقته لكنه فقد القوة الدافعة خلال العام بل أن الطريق قد يصبح أكثر وعورة في العام الجديد".

ووفقا للتقرير، فإن آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2019 قاتمة، حيث أن "التجارة والاستثمار يشهدان تراجعا على الصعيد العالمي، وما زالت التوترات التجارية مرتفعة".

ورجح البنك الدولي أن يتباطأ الاقتصاد الأمريكي إلى 2.5% هذا العام من 2.9% في 2018، فيما توقع أن ينخفض نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2% مقارنة بـ6.5% في 2018.

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كما توقع أن تسجل اقتصادات الأسواق الناشئة نموا نسبته 4.2% في 2019، مقابل 2% للاقتصادات المتقدمة.

وعن أسعار النفط توقع البنك في التقرير أن يبلغ متوسط سعر النفط خلال 2019 و2020 نحو 67 دولارا للبرميل، وهو أقل من توقعات سابقة صدرت في يونيو، قال فيها إن برميل النفط في 2019 سيكون عند مستوى 69 دولارا للبرميل.

وجاء التقرير الجديد في وقت تخوض فيه واشنطن وبكين نزاعا تجاريا يلقي بظلاله على البورصات العالمية منذ شهور، حيث تبادلت الدولتان فرض الرسوم الجمركية، غير أن هناك علامات على التقدم ظهرت الثلاثاء مع استعداد البلدين لدخول يوم ثالث من المفاوضات في بكين.

المصدر: وكالات