مفاوضات أمريكية صينية في بكين لإنهاء الحرب التجارية

بدأ مفاوضون أمريكيون محادثات مع نظرائهم الصينيين في بكين صباح اليوم الاثنين، في محاولة لإنهاء الحرب التجاريّة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأفادت وكالة "فرانس برس"، بأن الوفد الأمريكي الذي يرأسه مساعد ممثل التجارة الأمريكي جيفري غيريش، غادر الفندق دون التحدّث للصحافيّين، الذين يغطّون جولة المفاوضات هذه، وهي الأولى منذ اجتماع رئيسي البلدين في 1 ديسمبر في بوينوس إيرس.

وبقي الصينيّون والأمريكيّون متكتّمين جدا على مسار المحادثات التي لم يكشف حتّى عن مكان انعقادها، فيما اكتفت بكين الجمعة بالإشارة إلى أنها ستعقد يومي الاثنين والثلاثاء.

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وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة ثقته في إمكانية التوصّل إلى اتفاق تجاري مع الصين يضع حدا للحرب التجارية التي شنها على بكين بفرض رسوم جمركيّة مشدّدة على واردات بضائعها، في وردّت عليها بكين بالمثل.

واتّفق البلدان بعد قمّة بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بوينوس آيرس، على الدخول في مفاوضات وتجميد فرض الرسوم الجمركيّة الأمريكيّة الجديدة التي كان مقررا أن تدخل حيّز التنفيذ في 1 يناير على شريحة جديدة من البضائع الصينية، حتى مارس على أقل تقدير.

المصدر: أ ف ب