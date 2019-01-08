"العربية للطيران" تسيير رحلات جديدة إلى بلغراد

أعلنت "العربية للطيران" الإماراتية، أكبر ناقل اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إطلاق رحلات مباشرة من الشارقة في الإمارات إلى العاصمة الصربية بلغراد في يونيو عام 2019.

ويأتي إطلاق الرحلات الجديدة إلى "بلغراد"، عقب اعلان الشركة تسيير رحلاتها المباشرة إلى العاصمة التشيكية براغ.

وأضافت الشركة، أن الرحلات الجديدة ستكون بمعدل أربع في الأسبوع أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والسبت.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران" عادل العلي: "تسعدنا إضافة العاصمة الصربية إلى شبكتنا الواسعة من الوجهات السياحية الرائعة، وذلك عبر تسيير رحلات جوية مباشرة إلى بلغراد من الشارقة".

وأضاف، "سيحظى عملاؤنا بفرصة فريدة لاستكشاف مدينة ساحرة تجمع الأصالة والتاريخ وتمثل محطة مهمة تقع على الطريق الرئيسي الذي يربط بين أوروبا وآسيا".

يذكر أن بلغراد، هي وجهة سياحية تاريخية باتت مقصدا سياحيا، لاسيما وأن المدينة تقع عند ملتقى نهري سافا والدانوب، وتتميز بفنونها المعمارية الأصيلة ذات الطرازات المتنوعة والمبنية باسلوب مدن وسط أوروبا التقليدية، بالإضافة إلى فنون العمارة العصرية.

المصدر: الوطن الإماراتية