الحكومة الأردنية تطلق برنامج "خدمة وطن"

أطلق رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز برنامج "خدمة وطن" يهدف إلى تدريب وتأهيل فئة الشباب في المجتمع لرفد الاقتصاد الوطني بكوادر شابة مؤهلة مهنيا لدخول سوق العمل ضمن قطاعات مستهدفة.

وأوضحت وسائل إعلام أردنية أن البرنامج تنفذه وزارة العمل بالتعاون مع القوات المسلحة، لتدريب وتأهيل نحو 20 ألف من الذكور والإناث، للعمل في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة.

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ومن خلال البرنامج سيتم تأهيل وتدريب المستفيدين لمدة 4 أشهر، وبواقع ثلاثة آلاف شاب لكل دفعة، وستكون مدة البرنامج موزعة على مرحلتين، الأولى: التدريب والتوجيه الوطني/ العسكري لمدة شهر "بهدف تنمية الحس الوطني والانضباط في العمل لدى المتدربين بالإضافة إلى تدريب اللياقة البدينة ومهارات السلوك".

أما المرحلة الثانية، فستكون تدريبا مهنيا يمتد لثلاث أشهر، مع تدريب عسكري متزامن، ضمن القطاعات المستهدفة، وسيكون التدريب للمنتسبين داخل المشاغل نظريا وعمليا وتسليحهم بالمهارات ودورات ريادة الأعمال والسلامة والصحة المهنية.

المصدر: صحيفة الرأي الأردنية