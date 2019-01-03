الرزاز يحدد أولويات الحكومة الأردنية في العام الجديد

قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إن أولويات الحكومة في العام الجديد هي ضبط العجز وتمويل المشاريع ذات الأولوية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وذكر الرزاز في رده على مداخلات النواب خلال جلسة في مقر البرلمان الأردني لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019، أن انطلاقة مشروع وطني للتشغيل الأسبوع المقبل إضافة إلى تحسين خدمات التعليم والصحة والنقل والبنية التحتية، مؤكدا رصد الحكومة مخصصات لها بالموازنة.

وأضاف أن الحكومة وضعت نصب عينها تنفيذ مشاريع مشتركة كأولوية مع إعطاء الأفضلية للقطاع الخاص الوطني من أجل إنجاز هذه المشاريع.

وقد صوت البرلمان الأردني خلال جلسته مساء اليوم بالأغلبية على مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة للعام الحالي 2019، فقد أقر البرلمان مشروع قانون الموازنة العامة للدولة بـ 60 صوتا من أصل 105 نواب حضروا الجلسة، فيما صوت على مشروع الوحدات الحكومية بأغلبية 65 نائبا، وأقر كذلك النواب توصيات اللجنة المالية النيابية بشأن مشروعي القانونين.

المصدر: "بترا"