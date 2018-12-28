ترامب: إغلاق الحدود مع المكسيك تجارة مربحة

لم يستبعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إغلاق حدود الولايات المتحدة مع المكسيك في حال عدم تخصيص الكونغرس مبلغا كافيا لاستكمال بناء الجدار الأمني بين البلدين.

وغرد ترامب على حسابه في موقع "تويتر" قائلا: "سنضطر لإغلاق حدودنا الجنوبية إغلاقا تاما ما لم يمنحنا الديمقراطيون المقاطعون أموالا لاستكمال بناء الجدار ويمنعوننا من تغيير التشريعات السخيفة الخاصة بالهجرة والتي تثقل كاهل بلدنا". وأضاف: "من الصعب التصديق بأن هناك كونغرسا ورئيسا يمكنهما الموافقة على ذلك!".

We will be forced to close the Southern Border entirely if the Obstructionist Democrats do not give us the money to finish the Wall & also change the ridiculous immigration laws that our Country is saddled with. Hard to believe there was a Congress & President who would approve! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨

....The United States looses soooo much money on Trade with Mexico under NAFTA, over 75 Billion Dollars a year (not including Drug Money which would be many times that amount), that I would consider closing the Southern Border a “profit making operation.” We build a Wall or..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨

وبحسب الرئيس الأمريكي فإن الولايات المتحدة تخسر أكثر من 75 مليار دولار من تجارتها مع المكسيك في إطار اتفاقية NAFTA وهو مبلغ هائل، لذا فإن إغلاق الحدود الجنوبية للولايات المتحدة سيكون عملية مربحة".

وتابع: "ردوا صناعتنا للسيارات إلى الولايات المتحدة فهي مكانها الطبيعي. عودوا إلى النسخة السابقة من اتفاقية NAFTA، حيث لم يتم بعد إرسال هذا العدد الكبير من شركاتنا ووظائفنا إلى المكسيك بهذه الدرجة من الغباء.. إما أن نبني الجدار أو نغلق حدودنا الجنوبية".

وتوقف عدد من الوزارات الأمريكية عن العمل، يوم 22 ديسمبر، بسبب تخلف الكونغرس عن التوصل إلى اتفاق حول الميزانية الجديدة، فيما اشترط الرئيس ترامب لمصادقته على مشروع قانون الميزانية تخصيص مبلغ 5 مليارات دولار لتمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وتم توقيع الاتفاقية التجارية الجديدة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، UMSCA، في إطار القمة الأخيرة لـ"مجموعة العشرين" في بوينس آيرس، عوضا عن اتفاقية منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA). وجرى عقد الاتفاقية الجديدة بناء على حلول وسط تم التوصل إليها بين الدول الثلاث، بعد إصرار دونالد ترامب على توقيعها.

المصدر: نوفوستي