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ترامب: إغلاق الحدود مع المكسيك تجارة مربحة

مال وأعمال

ترامب: إغلاق الحدود مع المكسيك تجارة مربحة
Reuters Carlos Garcia Rawlins
جزء من الجدار قيد البناء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك
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لم يستبعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إغلاق حدود الولايات المتحدة مع المكسيك في حال عدم تخصيص الكونغرس مبلغا كافيا لاستكمال بناء الجدار الأمني بين البلدين.

وغرد ترامب على حسابه في موقع "تويتر" قائلا: "سنضطر لإغلاق حدودنا الجنوبية إغلاقا تاما ما لم يمنحنا الديمقراطيون المقاطعون أموالا لاستكمال بناء الجدار ويمنعوننا من تغيير التشريعات السخيفة الخاصة بالهجرة والتي تثقل كاهل بلدنا". وأضاف: "من الصعب التصديق بأن هناك كونغرسا ورئيسا يمكنهما الموافقة على ذلك!".

وبحسب الرئيس الأمريكي فإن الولايات المتحدة تخسر أكثر من 75 مليار دولار من تجارتها مع المكسيك في إطار اتفاقية NAFTA وهو مبلغ هائل، لذا فإن إغلاق الحدود الجنوبية للولايات المتحدة سيكون عملية مربحة".

وتابع: "ردوا صناعتنا للسيارات إلى الولايات المتحدة فهي مكانها الطبيعي. عودوا إلى النسخة السابقة من اتفاقية NAFTA، حيث لم يتم بعد إرسال هذا العدد الكبير من شركاتنا ووظائفنا إلى المكسيك بهذه الدرجة من الغباء.. إما أن نبني الجدار أو نغلق حدودنا الجنوبية".

وتوقف عدد من الوزارات الأمريكية عن العمل، يوم 22 ديسمبر، بسبب تخلف الكونغرس عن التوصل إلى اتفاق حول الميزانية الجديدة، فيما اشترط الرئيس ترامب لمصادقته على مشروع قانون الميزانية تخصيص مبلغ 5 مليارات دولار لتمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وتم توقيع الاتفاقية التجارية الجديدة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، UMSCA، في إطار القمة الأخيرة لـ"مجموعة العشرين" في بوينس آيرس، عوضا عن اتفاقية منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA). وجرى عقد الاتفاقية الجديدة بناء على حلول وسط تم التوصل إليها  بين الدول الثلاث، بعد إصرار دونالد ترامب على توقيعها.

المصدر: نوفوستي

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