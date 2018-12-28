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النفط يقفز متجاهلا تخمة المعروض

مال وأعمال

النفط يقفز متجاهلا تخمة المعروض
Sputnik
النفط يقفز متجاهلا تخمة المعروض
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ارتفعت أسعار النفط الخام، اليوم الجمعة، بنحو ملحوظ، إلا أن نمو المخزونات الأمريكية واستمرار المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي أبقت أسواق النفط تحت ضغط.

وصعد خام "برنت" العالمي بنسبة 2.26% إلى 53.34 دولار للبرميل في الساعة 02:19 بتوقيت غرينيتش، بعدما أغلقت تعاملات أمس عند 52.16 دولار للبرميل.

في حين، قفز الخام الأمريكي "خام غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.26% أيضا إلى 45.65 دولار للبرميل، بعد أن أنهى تعاملات الخميس منخفضا بنسبة 3.48% عند 44.61 دولار للبرميل.

وهوت أسعار النفط يوم الخميس إلى أدنى مستوى في أكثر من عام، بعد يوم من تحقيق أكبر مكسب يومي في عامين، تحت ضغط من المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وتخمة المعروض.

المصدر: "رويترز"

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