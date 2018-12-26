صعود الخام الأمريكي من أدنى مستوى سجله في 18 شهرا

صعد الخام الأمريكي الأربعاء، بعدما أن سجل خسائر فادحة في الجلسة السابقة، وذلك رغم قلق السوق على نمو الاقتصاد العالمي.

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وجرى تداول عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينيتش عند 42.66 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.31%، وكان الخام قد هوى بنسبة 6.7% في الجلسة السابقة إلى 42.53 دولار للبرميل، مسجلا أدنى مستوى له منذ يونيو 2017.

وارتفع الخام الأمريكي اليوم إلى 50.18 دولار خلافا لعقود "برنت" التي انخفضت بنسبة 0.57%.

وتتعرض الأسواق المالية عموما لضغوط المخاوف المتعلقة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي وسط أسعار فائدة أمريكية مرتفعة والنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.

المصدر: "رويترز"