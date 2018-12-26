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صعود الخام الأمريكي من أدنى مستوى سجله في 18 شهرا

مال وأعمال

صعود الخام الأمريكي من أدنى مستوى سجله في 18 شهرا
Sputnik
صعود الخام الأمريكي من أدنى مستوى سجله في 18 شهرا
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صعد الخام الأمريكي الأربعاء، بعدما أن سجل خسائر فادحة في الجلسة السابقة، وذلك رغم قلق السوق على نمو الاقتصاد العالمي.

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وجرى تداول عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينيتش عند 42.66 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.31%، وكان الخام قد هوى بنسبة 6.7% في الجلسة السابقة إلى 42.53 دولار للبرميل، مسجلا أدنى مستوى له منذ يونيو 2017.

وارتفع الخام الأمريكي اليوم إلى 50.18 دولار  خلافا لعقود "برنت" التي انخفضت بنسبة 0.57%.

وتتعرض الأسواق المالية عموما لضغوط المخاوف المتعلقة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي وسط أسعار فائدة أمريكية مرتفعة والنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.

المصدر: "رويترز"

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