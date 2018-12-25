صندوق استثماري روسي يعلن إتمام النقاط الأساسية لإبرام صفقة مع السعودية

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عن إتمام النقاط الأساسية لصفقة حول شركة "نوفوميت" مع السعودية.

وقال رئيس الصندوق الروسي كيريل دميترييف في حديث لقناة "روسيا 24" التلفزيونية إن "شركة "أرامكو" السعودية التي تعتبر أكبر الشركات النفطية في العالم شريك هام جدا لنا. وهذا مرتبط ليس فقط بإتمامنا للنقاط الأساسية للصفقة الخاصة بشركة "نوفوميت"، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن مشروع لتوريد مضخات النفط الروسية لـ "أرامكو"، ستكون الشركة السعودية مستثمرا له.

وأضاف أنهم حاليا يدرسون عدة مشاريع لاستثمار "أرامكو" في روسيا، بما فيها مشروع "أركتيك أس بي غي 2" للغاز الطبيعي المسال، ومختلف المشاريع في مجال البتروكيماويات، مشيرا إلى أن ذلك يمثل "فرصة لجذب مليارات الدولارات من "أرامكو" إلى روسيا، لكي تعمل الشركات الروسية مع هذه الشركة العملاقة في السعودية".

وكان دميترييف قد ذكر في أكتوبر الماضي أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وصندوق الاستثمارات العامة السعودي يخططان للإعلان قريبا عن شراء السعوديين 30 بالمئة في شركة "نوفوميت" الروسية التي تقوم بصناعة المعدات للنفط والغاز.

وتوقع دميترييف في تصريحات صحفية أخرى أن إتمام صفقة "نوفوميت" قد يتم قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن السعوديين يهتمون بهذا المشروع، وأن هناك اهتماما كبيرا في أن تصبح "نوفوميت" الشركة الروسية الأولى التي تورد المعدات لـ "أرامكو".

المصدر: تاس