أردوغان يطلق سلسلة من الوعود الاقتصادية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ترتيب الاقتصاد لبلاده سيتقدم العام المقبل، لتحتل المرتبة الـ12 بين اقتصادات العالم، من حيث مؤشر "تعادل القوة الشرائية".

وتوقع أردوغان أن تسجل الصادرات مستوى قياسيا خلال العام الجاري، حيث يتوقع أن تتجاوز مستوى الـ170 مليار دولار، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" الثلاثاء.

كما توقع تراجع عجز الميزانية التركية بحول نهاية العام الجاري إلى ما دون الـ30 مليار دولار، مع تراجع معدلات البطالة خلال 2019 إلى مستويات متدنية.

وارتفعت صادرات تركيا بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، حيث صعدت من 36 مليار دولار بلغتها في 2002، إلى 157 مليارا سجلتها في 2017، وفقا لبيانات موقع "ITC Trade".

المصدر: وكالات