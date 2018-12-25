الأسهم اليابانية عند أدنى مستوى في 20 شهرا

انخفض مؤشر "نيكي" للأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياته في 20 شهرا بعد تفاقم خسائر بورصة "وول ستريت" وسط سلسلة من التطورات السياسية المثيرة للقلق في الولايات المتحدة.

وهبط المؤشر الياباني بنسبة 5.01% ليغلق عند 19155.74 نقطة، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ أواخر أبريل 2017 عند 19117.96 نقطة.

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وواصلت الأسهم في وول ستريت هبوطها الحاد أمس الاثنين، حيث هوى مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 15% منذ بداية الشهر، في ظل قلق المستثمرين من عقد وزير الخزانة الأمريكي اجتماعا لمجموعة أزمة ومن تطورات سياسية أخرى.

وتأثرت البورصة الأمريكية بإغلاق الحكومة الاتحادية الأمريكية، وتقارير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش سرا إمكانية إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

المصدر: "رويترز"