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هبوط حاد للأسهم الأمريكية بعد انتقاد ترامب للفدرالي

مال وأعمال

هبوط حاد للأسهم الأمريكية بعد انتقاد ترامب للفدرالي
Reuters
هبوط حاد للأسهم الأمريكية بعد انتقاد ترامب للفيدرالي
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أنهت مؤشرات البورصة الأمريكية تعاملات الاثنين على انخفاض، بعدما هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا المركزي الأمريكي واصفا إياه بالمشكلة الوحيدة التي يعاني منها اقتصاد بلاده.

وكتب ترامب على تويتر: "المشكلة الوحيدة التي يعانيها اقتصادنا هي مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي). ليس لديهم إحساس بالسوق... مجلس الاحتياطي مثل لاعب الغولف القوي الذي لا يستطيع أن يسجل نقاطا لأنه بلا حس، ولا يستطيع أن يضرب الكرة برفق".

وتعرضت بورصة "وول ستريت" للضغوط مع تنامي المخاوف بشأن النمو بفعل إغلاق مؤسسات حكومية في الولايات المتحدة، وموقف رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي جيروم باول.

وهبط مؤشر "داو جونز الصناعي" بواقع 653.1 نقطة إلى 21792.27 نقطة، فيما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 65.32 نقطة إلى 2351.3 نقطة، مسجلا أسوأ أداء لشهر ديسمبر على الإطلاق، فيما هبط مؤشر "ناسداك المجمع" بواقع 140.08 نقطة إلى 6192.92 نقطة.

ولم تكن الأسواق الأوروبية في منأى عن هذا الهبوط، حيث تراجعت مؤشرات الأسواق الأوروبية خلال الجلسة السابقة.

وتراجع مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني بنسبة 0.5%، بينما انخفض المؤشران "كاك 40" الفرنسي  و"إيبكس" الإسباني بنسبة 1.45% و0.9% على التوالي.

وبذلك تكون الأسهم الأوروبية قد هبطت منذ بداية العام بنسبة 14%، وماضية لتسجيل أسوأ عام لها منذ 2008.

المصدر: وكالات

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