 
مباشر

وزير الطاقة القطري: بعض الدول ضخت النفط بكميات كبيرة وبشكل غير مبرر

مال وأعمال

وزير الطاقة القطري: بعض الدول ضخت النفط بكميات كبيرة وبشكل غير مبرر
Reuters NASEEM ZEITOON
وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l8e2

أكد وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي على أن الفترة الحالية وقت صعب لأسعار النفط، لوجود فائض ضخم في السوق النفطية ناتج عن ضخ غير مبرر للخام وبكميات كبيرة.

وقال الوزير القطري في اجتماع لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في الكويت، "هذا وقت عصيب بالنسبة لأسعار النفط، توجد كميات كبيرة فائضة في السوق ويجب التعامل معها".

وأضاف الكعبي: "ضخت دول كميات كبيرة لم يكن لها مبرر" في الأسواق خلال السنة الماضية.. كما اتخذت قرارات من بعض الدول لخفض الإنتاج، بسبب ضخامة المعروض خلال السنة الماضية".

إقرأ المزيد
أسعار النفط تتجه لأدنى مستوى منذ أكثر من عام بفعل مخاوف من تخمة المعروض

وردا على سؤال حول هذه الدول، قال الكعبي: "السوق واضحة، ومعروف أن هناك كميات كبيرة ضختها دول عديدة.. ودول معدودة على الأصابع التي لديها هذه الإمكانيات".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد كيف ضحت هاتان المراهقتان من أجل أن تصبحا عارضتي أزياء