وزير الطاقة القطري: بعض الدول ضخت النفط بكميات كبيرة وبشكل غير مبرر

أكد وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي على أن الفترة الحالية وقت صعب لأسعار النفط، لوجود فائض ضخم في السوق النفطية ناتج عن ضخ غير مبرر للخام وبكميات كبيرة.

وقال الوزير القطري في اجتماع لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في الكويت، "هذا وقت عصيب بالنسبة لأسعار النفط، توجد كميات كبيرة فائضة في السوق ويجب التعامل معها".

وأضاف الكعبي: "ضخت دول كميات كبيرة لم يكن لها مبرر" في الأسواق خلال السنة الماضية.. كما اتخذت قرارات من بعض الدول لخفض الإنتاج، بسبب ضخامة المعروض خلال السنة الماضية".

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وردا على سؤال حول هذه الدول، قال الكعبي: "السوق واضحة، ومعروف أن هناك كميات كبيرة ضختها دول عديدة.. ودول معدودة على الأصابع التي لديها هذه الإمكانيات".

المصدر: رويترز