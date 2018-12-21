روسيا.. توقعات بتصدير 42 مليون طن من الحبوب خلال الموسم الحالي

رفعت وزارة الزراعة الروسية توقعاتها لصادرات الحبوب للموسم المقبل، إلى 42 مليون طن أثناء اجتماع روتيني مع مؤسسات تجارية كبرى.

وقالت الوزارة، إن "صادرات الحبوب في موسم 2019/2018 من المتوقع أن تبلغ 42 مليون طن، منها 14 مليون طن ستشحن في الفترة من يناير وحتى يونيو المقبلين".

وأضافت أن "رقم صادرات الحبوب يشمل 37 مليون طن من القمح".

وصدرت روسيا 26.8 مليون طن من الحبوب في الفترة من أول يوليو ولغاية الربع الثاني من شهر ديسمبر الجاري، بزيادة قدرها 4% عن الفترة ذاتها قبل عام.

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وتراجعت القيود على الصادرات الروسية منذ سبتمبر الماضي، بعد أن سادت توقعات بأن أكبر مصدر للقمح في العالم، قد يقيد الصادرات في وقت لاحق من الموسم الذي بدأ في أول يوليو المنصرم.

وأكد مصدران مطلعان، أن مسؤولين روس أعطوا انطباعا بأن بلادهم لا تخطط لفرض أي قيود على تصدير الحبوب.

المصدر: رويترز