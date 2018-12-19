موسكو تصدر أول دفعة من القمح الروسي إلى السعودية

أعلنت السلطات الروسية عن إرسال أول دفعة تجريبية من القمح الروسي إلى السعودية في عملية نفذت أمس الثلاثاء من ميناء نوفوروسييك.

وقال متحدث باسم إدارة هيئة المراقبة الزراعية الروسية في إقليم كراسنودار، في بيان إعلامي، اليوم الأربعاء، إن باخرة محملة بشحنات الدفعة الأولى من القمح الروسي إلى السعودية غادرت مساء الأمس ميناء نوفوروسييسك.

وأوضحت أن هذه الدفعة من القمح تجريبية ويبلغ الوزن الإجمالي للشحنة 40 طنا.

وأشارت في البيان إلى أن الشحنة سيجري تخزينها في حاويات لمدة 3 أشهر بصوامع تابعة للمؤسسة العامة للحبوب، لتتم بعد انقضاء هذه الفترة صومعة القمح.

ومن المتوقع أن يجري الجانب السعودي تحليلا اختباريا للقمح ودراسة نتائجه بمشاركة خبراء من روسيا.

وتوصلت موسكو والرياض إلى اتفاق حول إرسال دفعة تجريبية من القمح إلى المملكة خلال زيارة خبراء سعوديين إلى روسيا في أبريل الماضي للاطلاع على نظام ضمان سلامة وجودة الحبوب.

المصدر: تاس + إنترفاكس