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العراق يدرس استيراد القمح من روسيا

مال وأعمال

العراق يدرس استيراد القمح من روسيا
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عقد وفد من وزارة التجارة العراقية، الخميس، مباحثات مع شركات روسية بشأن استيراد القمح والاطلاع على عمليات فحص ومطابقة المنتج الروسي للمواصفات العراقية في التعاقدات.

 وقالت وزارة التجارة العراقية في بيان إن "المباحثات تطرقت لإمكانية إعادة المنشأ الروسي للمناقصات التي تجريها الوزارة".

 وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة العراقية عزمها إرسال وفد إلى روسيا لدراسة مدى جودة وملاءمة قمحها للاستخدام في برنامج لغذاء المدعم الضخم في البلاد.

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 وأعلنت الوزارة في بيان الشهر الماضي، أنها سترسل وفدا إلى روسيا بهدف الاطلاع على آليات إنتاج القمح، ورسم صورة عن جودته وأنواعه ومدى ملاءمته للاستخدام في نظام بطاقات التموين.

المصدر: RT

 

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