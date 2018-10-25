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رئيس الوفد الروسي إلى مؤتمر الرياض: السعودية ستشارك في صندوق روسي صيني للاستثمار

مال وأعمال

رئيس الوفد الروسي إلى مؤتمر الرياض: السعودية ستشارك في صندوق روسي صيني للاستثمار
RT
رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميتريف
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أفاد رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميتريف اليوم الخميس، بأن الرياض ستستثمر في صندوق روسي صيني مشترك للاستثمار.

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وجاء تصريح المسؤول الروسي على هامش مشاركته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار 2018" المنعقد في الرياض، والذي قاطعته شركات ومؤسسات أمريكية وأوروبية على خلفية الاتهامات المنسوبة للرياض بالوقوف وراء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

يتبع..

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