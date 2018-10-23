مشاريع روسية كبيرة في السعودية منها مصنع للمطاط

كشف رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميتريف، اليوم الثلاثاء، عن القطاعات التي تتطلع الشركات الروسية للاستثمار فيها في السعودية، وعلى رأسها الطاقة.

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وقال في حوار خاص لـ RT إن إحدى شركاتنا الرائدة في صناعة البتروكيماويات أبدت استعدادها لبناء مصنع كبير للمطاط في المملكة بالتعاون مع شركتي الطاقة السعودية "أرامكو" والفرنسية "توتال"، دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

إضافة لهذا المشروع، أفاد المسؤول الروسي بأن شركات روسية أخرى مهتمة في توطيد صناعات في المملكة مثل صناعة الآلات والأدوية ومستحضرات تجميل، مشيرا إلى أن تطلع مصدري المنتجات الزراعية الروس لدخول السوق السعودية، عبر توفير بنية تحتية مناسبة لذلك.

دميتريف: "دافوس الصحراء" نافذة مهمة إلى منطقة الشرق الأوسط

وجاء تصريح رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي على هامش مشاركته في مؤتمر استثماري دولي منعقد حاليا في العاصمة الرياض، والذي يشارك فيه على رأس وفد يضم أكثر من 20 رجل أعمال روسي.

وعن أهمية المؤتمر قال دميتريف: "يشارك في المنتدى أكثر من 3000 ممثلا عن شركات من مختلف دول العالم ونرى أن المؤتمر يعد نافذة مهمة للغاية إلى المنطقة، ويمكن للشركات الروسية خلال هذه الفعالية أن تلتقي مع كبار رجال الأعمال من مختلف البلدان ، ليس فقط من المملكة".

وفي وقت سابق، كشف دميتريف في مقابلة مع صحيفة "الاقتصادية" أن روسيا رصدت مليار دولار لضخها في مشاريع استثمارية مختلفة في السعودية.

وقال المسؤول الروسي إن "موسكو والرياض تدرسان حاليا أكثر من عشرة مشاريع مشتركة جديدة تتركز في خدمات حقول النفط، والمصافي، والنقل الجوي والبحري، والخدمات اللوجستية للسكك الحديدية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، بقيمة إجمالية تفوق مليار دولار".

وانطلق في الرياض اليوم الثلاثاء مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار 2018" أو كما يطلق عليه اسم "دافوس الصحراء"، والذي يستمر حتى الخميس، ويعد المؤتمر منصة مهمة ترسم من خلالها كبرى الشركات والصناديق السيادية ملامح جديدة للاستثمار في المملكة.

المصدر: RT + وكالات