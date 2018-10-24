رئيس صندوق سيادي روسي يكشف عن فحوى محادثاته مع الأمير محمد بن سلمان

كشف رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميتريف عن فحوى محادثاته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والتي جرت أمس على هامش مؤتمر استثماري منعقد حاليا في الرياض.

وقال دميتريف إن لقاءه مع ولي العهد السعودي تناول فرص التعاون الاستثماري بين الشركات الروسية والسعودية ليس فقط في روسيا والمملكة، بل أيضا في دول ثالثة، مشيرا إلى أن الجانبين سيعلنان قريبا عن شراكات جديدة ستعطي الشركات الروسية دفعة في الأسواق العالمية.

سمو #ولي_العهد يبحث مع رئيس صندوق الاستثمارات الروسي مجالات التنسيق الثنائية بين البلدين في الشأن الاستثماري ، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الاقتصادية .#مبادرة_مستقبل_الاستثمار#واسpic.twitter.com/ztJdIYleRy — واس (@spagov) October 23, 2018

وأضاف أن الأمير محمد بن سلمان استعرض خلال اللقاء برنامج التحول الاقتصادي "رؤية 2030"، والتي أطلقتها الرياض لتقليص اعتماد المملكة على إيرادات النفط، ودعا ولي العهد السعودي الشركات الروسية للمشاركة في هذا البرنامج.

وأشاد ابن سلمان بالخبرة المميزة والتقنية التي تمتلكها روسيا، مشيرا إلى أن هذه الخبرة ستساعد الرياض في تحقيق أهدافها في إطار البرنامج الاقتصادي "رؤية 2030".

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وفي مطلع الأسبوع، كشف رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي عن استثمارات جديدة مع السعودية تصل قيمتها إلى مليار دولار يتم التحضير للإعلان عنها في عشرة قطاعات اقتصادية.

وصرح دميتريف في حوار مع صحيفة "الاقتصادية" السعودية، بأن موسكو والرياض تدرسان حاليا أكثر من 10 مشاريع مشتركة جديدة في خدمات حقول النفط، والمصافي، والنقل الجوي والبحري، والخدمات اللوجستية للسكك الحديدية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، بقيمة إجمالية تفوق مليار دولار.

وانطلق في الرياض أمس الثلاثاء مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار 2018" أو كما يطلق عليه اسم "دافوس الصحراء"، والذي يستمر حتى الخميس، ويعد المؤتمر منصة مهمة ترسم من خلالها كبرى الشركات والصناديق السيادية ملامح جديدة للاستثمار في المملكة.

وفي اليوم الأول من انعقاد المؤتمر أبرمت السعودية 25 اتفاقا ومذكرة بقيمة 56.5 مليار دولار، منها مذكرات تفاهم بقيمة 34 مليار دولار أبرمتها شركة النفط السعودية "أرامكو" وحدها.

المصدر: RT + وكالات