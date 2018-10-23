السعودية توقع 25 اتفاقا ومذكرة بقيمة 56.5 مليار دولار في "مبادرة استثمار المستقبل"

ذكرت وكالة "واس" السعودية الرسمية أن فعالية مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، التي انطلقت أعماله اليوم الثلاثاء في الرياض، قد شهدت توقيع 25 اتفاقا ومذكرة.

وأوضحت الوكالة، عبر تغريدة على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، أن قيمة هذه الاتفاقيات والمذكرات الاستثمارية بلغت 212 مليار ريال سعودي، ما يساوي حوالي 56.5 مليار دولار أمريكي.

وتعليقا على سير المؤتمر، أعرب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن ارتياحه من كيفية انعقاده، مضيفا: "هذا عظيم، مزيد من الناس ومزيد من المال".

وينظم مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" من قبل صندوق الاستثمارات العامة في السعودية الذي يترأسه ولي العهد.

ويعتبر هذا المنتدى الاقتصادي مبادرة شخصية لولي العهد الذي شارك في أعمالها العام الماضي وأطلقه لجذب الاستثمارات الأجنبية في المملكة لخلق مزيد من فرص العمل الضرورية لاقتصاد بلاده.

المصدر: واس + وكالات