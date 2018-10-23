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السعودية توقع اتفاقات بالمليارات خلال "دافوس الصحراء"

مال وأعمال

السعودية توقع اتفاقات بالمليارات خلال
Reuters
السعودية توقع اتفاقات بالمليارات خلال "دافوس الصحراء"
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كشف مصدر مطلع عن أن السعودية تعتزم توقيع اتفاقات بأكثر من 50 مليار دولار في قطاعات النفط والغاز والصناعات والبنية التحتية، خلال فعاليات مؤتمر استثماري انطلق في الرياض الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن الصفقات ستوقع مع شركات من بينها "ترافيجورا" لتجارة السلع الأولية، و"توتال" و"هيونداي" و"بيكر هيوز"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

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وستشمل الصفقات إنشاء مصهر للنحاس والزنك والرصاص مع مجموعة "ترافيجورا"، واتفاقا بين "أرامكو" السعودية و"توتال" الفرنسية لتشييد مجمع بتروكيماويات متكامل، واستثمارات في محطات الوقود بين "أرامكو" و"توتال" أيضا.

وانطلق في الرياض اليوم الثلاثاء مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار 2018" أو كما يطلق عليه اسم "دافوس الصحراء"، والذي يستمر حتى الخميس، ويعد المؤتمر منصة مهمة ترسم من خلالها كبرى الشركات والصناديق السيادية ملامح جديدة للاستثمار.

المصدر: "رويترز"

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