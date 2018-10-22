"ياندكس" يتعافى بعد خسائر فادحة بسبب شائعة

تعافت أسهم شركة التكنولوجيا الروسية "ياندكس" (yandex)، اليوم الاثنين، إذ ارتفعت بنسبة 4.5% بعدما كانت الشركة قد فقدت نحو ربع قيمتها السوقية خلال الجلستين السابقتين بسبب شائعة.

وصعد سهم "ياندكس" في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 4.5%، لكنه تباطؤ ليتم تداوله بحلول الساعة 10:15 بتوقيت موسكو، عند 1847 روبلا بارتفاع نسبته 3.18%.

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وهوى سهم "ياندكس" يوم الجمعة الماضي في بورصة موسكو بنسبة 19.91% ، إلى 1790 روبلا، فيما تراجع في بورصة نيويورك بنسبة 7.02%، وذلك للجلسة الثانية على التوالي بفعل شائعات حول بيع حصة من الشركة لمصرف "سبيربنك" الروسي.

وسجلت القيمة السوقية لـ "ياندكس" خلال جلستي الجمعة والخميس تراجعا في بورصة موسكو بلغ 167.9 مليار روبل (حوالي 2.57 مليار دولار).

وعلى صعيد متصل، تراجع مؤشر بورصة موسكو اليوم الاثنين، بنحو طفيف حيث انخفض مؤشرها للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.15% إلى 2341.32 نقطة، بينما هبط مؤشر البورصة RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 0.10% إلى 1120 نقطة.

(الدولار = 65.3 روبل في 22 أكتوبر)

المصدر: "نوفوستي"