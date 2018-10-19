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شائعة تكبد "غوغل" الروسي مليار دولار في دقائق

مال وأعمال

شائعة تكبد
Sputnik
شائعة تكبد "غوغل" الروسي مليار دولار في دقائق
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انخفضت أسهم شركة التكنولوجيا الروسية "ياندكس" (yandex) بشكل ملحوظ أمس الخميس في بورصتي موسكو ونيويورك، وذلك بفعل شائعات حول بيع حصة من الشركة لمصرف "سبيربنك" الروسي.

وذكر موقع "أر بي كا" الاقتصادي أن قيمة الشركة السوقية انخفضت بنحو مليار دولار في بضع دقائق بعد صدور تقرير يقول إن المصرف الروسي قام بشراء حصة نسبتها 30% في "ياندكس"، وهو ما نفاه "سبيربنك"، أكبر المصارف الروسية.

وبعد صدور التقرير تراجع سهم "ياندكس" في بداية تعاملات أمس الخميس بنسبة 3.25% في بورصة موسكو، وبنسبة 9% في بورصة نيويورك، وأغلق السهم الجلسة السابقة في نيويورك على انخفاض نسبته 17.81%، وفي موسكو على تراجع بنسبة 8.28%.

Bloomberg
حركة تداول سهم "ياندكس" في بورصة نيويورك خلال جلسة 18 أكتوبر

وقبل ذلك بيوم تصدر سهم "ياندكس" التداولات في بورصة موسكو، وأغلق سهم الشركة الروسية تعاملات الثلاثاء على ارتفاع نسبته 5.92%.

و"ياندكس" شأنه شأن غوغل الأمريكي ليس مجرد اكبر محرك روسي للبحث، فقد بدأ في أواخر التسعينيات بصفحته "ياندكس دوت رو"، وأخذ يتطور حتى أصبح عملاقا تكنولوجيا ضخما.

المصدر: "لينتا. رو"

 

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