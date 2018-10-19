 
مباشر

روسيا تستعد لتطوير أحدث حقل نفط في مصر

مال وأعمال

روسيا تستعد لتطوير أحدث حقل نفط في مصر
Reuters Alexander Demianchuk
لوك أويل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ky66

قال رئيس شركة لوك أويل الروسية فاغيت أليكبيروف، للصحفيين إن الشركة تتوقع البدء في تطوير حقل مليحة النفطي في مصر بعد الانتهاء من المفاوضات مع سلطات البلاد.

إقرأ المزيد
مصر مصر تستعد لحفر بئر استكشافية جديدة في حقل غاز "نور" البحري

وأكد اليكبيروف أن للشركة عمل في شمال أفريقيا، وهو حقل مليحة في مصر، وتتم المفاوضات حاليا مع الحكومة المصرية، ونأمل أن تقوم شركة إيني بصفتها مشغل المشروع بإكماله قريبا وسنبدأ العمل به.

ويتواجد هذا الحقل في الصحراء الغربية حيث تم اكتشافه العام الجاري، والإنتاج بدأ منه بمعدل 2300 برميل يوميا من النفط الخفيف، ويبعد حوالي 103 كم شمال واحة سيوة بالصحراء الغربية، ويقع على عمق حوالي 5100 متر، كما ينتج الحقل حوالي 400 ألف قدم مكعبة يوميا من الغاز المصاحب.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

صورة تُجرد ملكة جمال لبنان من لقبها.. فهل هي تطبيع مع إسرائيل؟