روسيا تستعد لتطوير أحدث حقل نفط في مصر

قال رئيس شركة لوك أويل الروسية فاغيت أليكبيروف، للصحفيين إن الشركة تتوقع البدء في تطوير حقل مليحة النفطي في مصر بعد الانتهاء من المفاوضات مع سلطات البلاد.

إقرأ المزيد

وأكد اليكبيروف أن للشركة عمل في شمال أفريقيا، وهو حقل مليحة في مصر، وتتم المفاوضات حاليا مع الحكومة المصرية، ونأمل أن تقوم شركة إيني بصفتها مشغل المشروع بإكماله قريبا وسنبدأ العمل به.

ويتواجد هذا الحقل في الصحراء الغربية حيث تم اكتشافه العام الجاري، والإنتاج بدأ منه بمعدل 2300 برميل يوميا من النفط الخفيف، ويبعد حوالي 103 كم شمال واحة سيوة بالصحراء الغربية، ويقع على عمق حوالي 5100 متر، كما ينتج الحقل حوالي 400 ألف قدم مكعبة يوميا من الغاز المصاحب.

المصدر: تاس