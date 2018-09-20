مصر تستعد لحفر بئر استكشافية جديدة في حقل غاز "نور" البحري

أعلن مسؤول في الشركة المصرية للغازات الطبيعية (إيغاس)، اليوم الخميس، أن شركتي "إيني" الإيطالية و"ثروة" المصرية ستحفران أول بئر استكشافية بحقل "نور" البحري في شمال سيناء خلال أسبوع.

وبموجب الاتفاق، تنفق إيني وثروة 105 ملايين دولار على مرحلتين لمدة ست سنوات، بما يشمل حفر بئر استكشافية في المرحلة الأولى، وأخرى في الثانية.

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وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل "ظُهر" في 2015، الذي يحوي احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعب من الغاز، فتح شهية المصريين لطرح امتيازات جديدة في إطار سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال العام الحالي.

وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية، بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول في محاولة لتنشيط أعمال البحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل مياهها دون نزاعات مع أي من دول الجوار.

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كان مجلس الوزراء المصري وافق في مارس على الاتفاق بشان أعمال الاستكشاف والبحث عن النفط والغاز في منطقة شمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.

وأثار حقل "نور" البحري جدلا واسعا، بعدما نفت شركة النفط والغاز الإيطالية "إيني"، صحة تقارير إعلامية ادعت بأنها عثرت مؤخرا على حقل غاز جديد كبير في مصر.

المصدر: رويترز