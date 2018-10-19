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بوتين وميرضيائيف يعطيان الضوء الأخضر لبناء أول محطة كهروذرية في أوزبكستان

مال وأعمال

بوتين وميرضيائيف يعطيان الضوء الأخضر لبناء أول محطة كهروذرية في أوزبكستان
Sputnik
الرئيسان الروسي والأوزبكي أمام مجسم لمشروع المحطة الكهروذرية في أوزبكستان
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أعطى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأوزبكي شوكت ميرضيائيف عبر جسر تلفزيوني الجمعة، الضوء الأخضر لبناء أول محطة كهروذرية في أوزبكستان، أوكل بناؤها لمؤسسة "روس آتوم" الروسية.

ويفترض أن تؤمن المحطة الكهروذرية نحو 20% من استهلاك أوزبكستان من الطاقة الكهربائية، ما سيساهم في تقليص استهلاك الغاز في البلاد وزيادة صادراته.

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وتقدر قيمة المشروع بنحو 11 مليار دولار، ومن المتوقع أن تدخل المحطة مرحلة التشغيل في عام 2028.

وأعطى الزعيمان إشارة إطلاق المشروع الاستراتيجي من مركز المعارض "أوز أكسبو تسينتر"، الذي يشهد انعقاد منتدى اقتصادي "روسي أوزبكي"، على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى هذه الجمهورية السوفيتية السابقة يومي 18 و19 أكتوبر الجاري.

ووقعت موسكو وطشقند اليوم الجمعة في إطار زيارة الرئيس بوتين 800 اتفاقية وصفقة تجارية بقيمة 27 مليار دولار، كانت للاستثمارات حصة الأسد فيها.

المصدر: وكالات

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