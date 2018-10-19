توقيع اتفاقيات بـ27 مليار دولار خلال زيارة بوتين إلى أوزبكستان

وقعت موسكو وطشقند اليوم الجمعة على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أوزبكستان 800 اتفاقية وصفقة بقيمة 27 مليار دولار، كانت للاستثمارات حصة الأسد فيها.

وانطق اليوم في طشقند أول منتدى للتعاون الاقليمي روسيا وأوزبكستان، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد وغرفة التجارة والصناعة في أوزبكستان ووزارة التنمية الاقتصادية الروسية، وذلك في إطار زيارة الرئيس بوتين إلى هذه الجمهورية السوفيتية السابقة يومي 18 و19 أكتوبر الجاري.

إقرأ المزيد

وقالت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية في بيان: "عقب اجتماعات وندوات تم التوقيع على أكثر من 800 اتفاقية ومذكرة ثنائية بإجمالي قيمة بلغ نحو 27 مليار دولار".

وعن الوثائق الموقعة، أوضحت الوزارة أنه تم توقيع 609 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال التجارة والاقتصادي بقيمة 6.2 مليار دولار، كما تم إبرام 202 اتفاقا في مجال الاستثمار بقيمة 20.8 مليار دولار.

وفي المجال المالي والمصرفي وقعت 6 اتفاقيات بقيمة 864.6 مليون دولار، منها اتفاقية بين مصرف "سبيربنك" الروسي والبنك الوطني للنشاط الاقتصادي الخارجي الأوزبكي على خط ائتمان بـ200 مليون دولار، واتفاقية أخرى بين المصرفين "غازبروم بنك" الروسي و"أوزبروم ستروي بنك" الأوزبكي على خط ائتمان بقيمة 3.5 مليار روبل.

وفي إطار الاتفاقيات الموقعة سيتم تأسيس 79 شركة مشتركة، و23 بيتا تجاريا جديدا. وشارك في المنتدى قيادات 17 إقليما روسيا، فضلا عن أكثر من 1000 ممثل عن شركات خاصة وحكومية روسية.

المصدر: "نوفوستي"