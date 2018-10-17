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كندا تفتح أبوابها أمام محبي ماريخوانا الكيف والمتعة

مال وأعمال

كندا تفتح أبوابها أمام محبي ماريخوانا الكيف والمتعة
Reuters Mark Blinch
صوة من الارشيف
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انطلق في كندا بيع الماريخوانا لأغراض الكيف والمتعة، واصطف الراغبون بشرائها في الطوابير أمام أبواب المتاجر المرخصة، في انتظار بدء البيع.  

وقالت قناة "سي.بي.سي" التلفزيونية، إن عملية بيع الماريخوانا في كندا، بدأت اليوم الأربعاء، بشكل قانوني لكل من يرغب باستخدامها في الترفيه عن نفسه وللمتعة وبدون أي وصفات طبية.

وكانت المخازن المرخصة في ولايتي نيوفاوندلاند ولابرادور، في شرق كندا أول المحال التي باشرت في بيع الماريخوانا في كندا.

وأضفت السلطات الكندية اعتبارا من 17 أكتوبر، الصفة الشرعية على حيازة واستخدام الماريخوانا لأغراض الترفيه.

وتم إقرار مشروع قانون بهذا الخصوص، في صيف العام الحالي وفي 2001، سمحت السلطات الكندية، باستخدام الماريخوانا في الأغراض الطبية، ولكن الاستخدامات الأخرى لها، بقيت جريمة يعاقب عليها القانون.

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ووفقا للقانون، يحق للكنديين اقتناء وتخزين ما لا يزيد على 30 غراما من الماريخوانا بدون أي تقارير أو وصفات.

كما يسمح للكنديين زراعة هذه النبتة في منازلهم، فيما يمنع بيعها لمن هم دون الـ18 عاما.

المصدر: انترفاكس

 

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